Ford и Volvo пропустят Женевский автосалон-2019

Американский и шведский автопроизводители заявили, что не будут принимать участие в мотор-шоу, который состоится в марте следующего года.

Впрочем, о том, что Volvo не будет участником автосалона стало известно ранее, ведь производитель уже не первый раз пропускает автошоу в связи с иной маркетинговой стратегией.

Производитель решил показывать свои новинки в рамках собственных мероприятий. Что касается американского производителя Ford, то представители компании заявили, что пропустят Женевский автосалон 2019 в связи с тем, что график выхода новых моделей не совпадает с датой проведения автосалона.

Немного позднее компания организует собственное мероприятие, на котором будут представлены электрифицированные автомобили.