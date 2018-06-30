Американский и шведский автопроизводители заявили, что не будут принимать участие в мотор-шоу, который состоится в марте следующего года.
Ford и Volvo пропустят Женевский автосалон-2019
30.06.2018 08:46
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Впрочем, о том, что Volvo не будет участником автосалона стало известно ранее, ведь производитель уже не первый раз пропускает автошоу в связи с иной маркетинговой стратегией.
Производитель решил показывать свои новинки в рамках собственных мероприятий. Что касается американского производителя Ford, то представители компании заявили, что пропустят Женевский автосалон 2019 в связи с тем, что график выхода новых моделей не совпадает с датой проведения автосалона.
Немного позднее компания организует собственное мероприятие, на котором будут представлены электрифицированные автомобили.
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