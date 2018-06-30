Хот-хэтчу Seat Leon Cupra убавили мощность из-за норм по выбросам

Причиной этого стали нормы по выбросам WLTP, которые вступают в силу с сентября.

Теперь мощность силовой установки автомобиля стала на 10 лошадиных сил меньше и вместо 300 л.с. он теперь выдает 290 л.с.

Вместе со снижением отдачи турбированного двухлитрового мотора сменилось и название автомобиля с Leon Cupra 300 на Leon Cupra 290.

Какие теперь будут динамические характеристики в компании не говорят, но 300-сильный хот-хэтч ускорялся с места до 100 км/ч за 4,9 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.