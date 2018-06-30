FAW объявила комплектации кроссовера FAW Besturn X80 для РФ

Уже в июле на российском рынке появится обновленная версия китайского кроссовера FAW Besturn X80. Накануне российский офис компании объявил комплектации модели, однако стоимость, а также точную дату продаж назовут позднее.

Так, стало известно, что обновленный кроссовер FAW Besturn X80 будет предлагаться в трех комплектациях: Basic (МТ) и Luxury (МТ и АТ).

Во всех исполнениях автомобиль будет предлагаться с переднеприводной системой и двухлитровым мотором. Мощность силового агрегата составит 142 лошадиных силы, а показатель крутящего момента будет 184 Нм. Заявленный расход топлива – 8,2 литра на сто километров пути в смешанном цикле на 92-ом бензине. В базовой комплектации кроссовер получит шестискоростную механику, а в других версиях модель предложат как с механикой, так и с шестискоростным автоматом Aisin Seiki F21 второго поколения.

В начальной версии для FAW Besturn X80 будут предлагаться системы ABS, EBA, EBD, ESP, HAS, TCS, подушки безопасности водителя и пассажира, светодиодные задние фонари, ДХО, кондиционер, датчики парковки, подогрев передних сидений и другое.

В комплектации Luxury будет уже камера заднего вида, климат- и круиз-контроль, а также восьмидюймовый сенсорный экран, водительское кресло с регулировкой, отделка салона экокожей, люк с приводом и другое.