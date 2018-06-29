Требования к учебной машине автошколы

Автомобиль, на котором проходит процесс обучения, должен быть оборудован по правилам п. 5 Основных положений и иметь специальные опознавательные знаки «Учебное транспортное средство». Это касается всех учебных автомобилей вне зависимости от категории, под которую подпадает транспортное средство.

Согласно основному положению по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, п. 5

Автомобиль, используемый для обучения вождению в автошколе, должен быть оборудован:

дополнительными педалями привода сцепления (кроме транспортных средств с автоматической трансмиссией) и тормоза,

зеркалом заднего вида для обучающего

специальным опознавательным знаком «Учебное транспортное средство» утвержденного образца

Согласно положению , п. 8:

учебные автомобили должены быть оснащены специальным знаком: «Учебное транспортное средство». Знак должен быть установленного образца. Так же допукается установка знаков на крыше автомобиля.

Состояние автопарка автошколы.

Каждая хорошая автошкола, имеющая в своем составе собственный автопарк учебных автомобилей как правило по мимо обязательных требований, следит за тем, чтобы транспортные средства находились в чистом и опрятном состоянии. Дополнительные требования к состоянию и внешнему виду автомобилей, периодичности чистки и мойки и проч. регламентируются внутренними документами автошколы. Такими же документами устанавливаются правила эксплуатации учебных машин инструкторами по вождению, и ответственность за их нарушение.

При выборе автошколы стоит заранее узнать о наличии автопарка, численности учебных автомобилей их марок и состояний. От этого в дальнейшем зависит насколько комфортно Вам будет проходить обучение вождению и управлять автомобилем.

Выбор автошколы.

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