Chevrolet Traverse 2018 – современный просторный кроссовер

Разработчики американской автомобилестроительной компании позиционируют новинку в качестве универсального автомобиля для автолюбителей, предпочитающих путешествовать с комфортом, исключительной безопасностью в просторном салоне. Chevrolet Traverse модельного ряда 2018 года отличается эффектностью и солидностью внешнего вида, сочетанием мощи, превосходных ходовых качеств и скоростных характеристик. Модельный ряд Шевроле Траверс представлен тремя комплектациями, одна шикарнее другой: LE, LT, Premier.

Экстерьер

Внешний вид последней генерации полноразмерного внедорожника впечатляет. Об этом свидетельствует внушительный вид большой хромированной радиаторной решетки, мощность стоек, светодиодная современное оснащение, угловатость колесных арок, увеличенные размеры колесной базы. Большие, лаконичные и простые, наружные элементы экстерьера выполнены таким образом, чтобы в полной мере подчеркнуть представительность и мощь нового кроссовера. Обширный передний бампер венчают круглые противотуманные фары с хромированным обрамлением. Благодаря внушительным размерам боковых стекол и стекол задней двери верхняя часть кормы автомобиля создает впечатления полного остекления.

Интерьерное исполнение

Просторный салон рассчитан на комфортное и уютное размещение восьми человек, благодаря трем рядам кресел. Не даст скучать в пути новая мультимедийная система с 7-ми или 8-ми дюймовым экраном и встроенным роутером, способным раздавать Wi-Fi. Она оснащена интерфейсами, обеспечивающими подключение современных телекоммуникационных систем на базе Android и Apple. Кроме того, через USB-порт, смонтированным рядом с каждым креслом, можно производить зарядку мобильных устройств. Салон выглядит респектабельно и богато, благодаря округлым обводам и линиям, шикарной кожаной обивки кресел, общему стилевому интерьеру, располагающему к спокойному и комфортному путешествию. Способствует этому бортовая двух или трехзонная микроклиматическая установка, система круиз-контроля, камера обзора на 360 градусов.

Технические характеристики Шевроле Траверс нового поколения

Американский кроссовер последней генерации обладает рабочими параметрами:

максимально развиваемая скорость в зависимости от комплектации составляет 190-210 километров в час, что обеспечивается 318-тисильной двигательной установкой объемом 3,6 кубических дециметров;

силовой агрегат агрегирован с 9-тидиапазонной автоматической коробкой переключения передач;

расход топлива в смешанном цикле составляет 10 литров на 100 километров пробега;

внедрение системы полного интеллектуального привода, который позволяет водителю выбирать самый оптимальный из трех режимов работы;

вместимость багажника – 651 литр, а при сложенных креслах последнего и предпоследнего ряда – 1781 литр;

безупречность безопасности достигается системами пассивной и активной безопасности (подушками, устройствами стабилизации и контроля мертвых зон, предупреждения о вероятности фронтального столкновения, экстренного торможения);

плавность хода и отличную управляемость обеспечивает 5-тирычажная независимая подвеска.

Купить автомобиль Chevrolet Traverse 2018

Для покупки Chevrolet Traverse новой генерации нужно обращаться к официальному дилеру – сети автосалонов Chevrolet FAVORIT MOTORS. Узнать актуальную цену Шевроле Траверс можно на сайте или по контактному номеру: +7 (495) 308-95-56 . К продаже предлагаются все комплектации.

Искренняя благодарность автосалону Chevrolet FAVORIT MOTORS за предоставленный для тест-драйва автомобиль.

