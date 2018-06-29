Японская компания решила создать новый суббренд под названием Modulo Style, под этим именем будут выходить существующие модели компании Honda, но с измененной внешностью.
Honda представит хэтчбек Fit от суббренда Modulo Style
29.06.2018 22:15
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Первой моделью нового бренда стала Fit Modulo Style. Этот автомобиль создан на базе Honda Fit, и на некоторых рынках этот пятидверный хэтчбек продается как Honda Jazz.
Внешне Fit Modulo Style от своего донора отличается большой радиаторной решеткой, иными бамперами и светодиодными противотуманными фонарями, а также колесными дисками.
Пока характеристики новинки не раскрывают. Также неизвестно какие изменения произошли в салоне автомобиля. Подробности про Fit Modulo Style станут известны на презентации, которая должна состоятся позже.
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