Honda представит хэтчбек Fit от суббренда Modulo Style‍

Японская компания решила создать новый суббренд под названием Modulo Style, под этим именем будут выходить существующие модели компании Honda, но с измененной внешностью.

Первой моделью нового бренда стала Fit Modulo Style. Этот автомобиль создан на базе Honda Fit, и на некоторых рынках этот пятидверный хэтчбек продается как Honda Jazz.



Внешне Fit Modulo Style от своего донора отличается большой радиаторной решеткой, иными бамперами и светодиодными противотуманными фонарями, а также колесными дисками.

Пока характеристики новинки не раскрывают. Также неизвестно какие изменения произошли в салоне автомобиля. Подробности про Fit Modulo Style станут известны на презентации, которая должна состоятся позже.