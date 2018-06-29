Chevrolet вывела на тесты преемника кроссовера Tracker‍

В Корее был замечен новый Chevrolet Trax. В России эта модель продавалась под другим именем – Tracker. Американская компания приступила к тестам нового поколения компактного кроссовера, но пока прототип скрывает свою внешность под плотной защитой.

Данных про прототип пока нет, и еще неизвестно что это за кроссовер. Также непонятно станет ли он новым поколением Trax/Tracker или будет новой моделью.

Сейчас глобальную версию Chevrolet Trax производят в Корее, а для американского рынка кроссовер собирают в Мексике.

Стоит отметить, что Chevrolet на российском рынке продает свои автомобили под брендом Ravon, но все эти авто уже давно устарели к тому же у Ravon нет пока кроссовера.

Но согласно последним слухам молодая марка на Московском автосалоне представит свой первый SUV, и по предварительным данным это будет слегка перелицованный Chevrolet Trax.