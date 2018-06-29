Новый кроссовер Mazda CX-8 выбрался за пределы Японии

В прошлом году на японском рынке стартовали продажи кроссовера Mazda CX-8. Тогда заявлялось, что это будет эксклюзивная модель, которая не выберется за пределы Японии. Но теперь Mazda CX-8 стала доступна в Австралии.

Таким образом, на австралийском рынке предлагается два больших кроссовера Mazda — это CX-9 и CX-8. Второй немного меньше флагманской модели, при этом колесная база у них одинаковая.

Mazda CX-8 предлагается с дизельным мотором Skyactiv-D 2.2 с 190-сильной отдачей. В паре с ДВС работает 6-ступенчатая автоматическая коробка передач, а привод для кроссовера может быть полный или передний.

При этом Mazda CX-9 в Австралии предлагается исключительно с бензиновым мотором Skyactiv-G 2.5 мощностью 231 л.с.

Стоит отметить, что в Австралии разница в цене между кроссоверами незначительная. Если новинку можно купить за 42 490 австралийских долларов, то Mazda CX-9 доступен за 43 890 австралийских долларов.

В дальнейшем бывший японский эксклюзив приедет в Китай, и не исключено что модель появится и в других странах.

