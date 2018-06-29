Составлен ТОП-10 самых популярных пикапов в мире в 2018 году

Рейтинг самых популярных пикапов в мире в этом году был составлен на основании данных о продажах автомобилей, предоставленных изданием Focus2move.

Впрочем, ожидаемо, что на первых местах составленного ТОП-10 располагаются пикапы американских компаний.

Так, первое место по-прежнему удерживает Ford F-Series, который за пять месяцев года разошелся тиражом в количестве 440 тысяч единиц. При этом стоит отметить, что в прошлом году модель побила рекорд и была продана в количестве одном миллиона штук.

На втором месте с результатом 263 968 проданных штук располагается Chevrolet Silverado. Третье место в рейтинге оказалось за Ram Pick up с результатом 230 704 единиц.

Четвертый и пятый результат у Toyota Hilux и Isuzu D-Max. Объёмы продаж этих пикапов составили 215 679 и 111 297 единиц.

Во второй пятерке самых популярных пикапов в мире в 2018 году оказались: Ford Ranger (107 929 ед.), Toyota Tacoma (103 620 ед.) GMC Sierra (99 938 ед.) Chevrolet Colorado (62 213 ед.) и Toyota Tundra (51 254 ед.).