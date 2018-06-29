Кооперация брендов Renault и Dacia может прекратиться

Руководство Renault решило изменить стратегию и разделить Dacia и французскую марку. Как сообщает издание L’Figaro, в дальнейшем больше не будет происходить перевешивание шильдиков и у Dacia появится свой полноценный модельный ряд, который будет отличатся от Renault.

Последней моделью, которая имеет общий облик, стало второе поколение кроссовера Duster, который в ЕС продается как Dacia, а в России эту модель знают под маркой Renault.

Француская компания решила для развивающихся рынков создать машины с уникальным дизайном. Это сделано в первую очередь для увеличения имиджа автопроизводителя.

Одним из таких автомобилей станет новый кроссовер Renault, который будет представлен на Московском автосалоне.

По слухам, в России этот кроссовер будет базироваться на платформе от Duster, а вот в Китае этот кроссовер создадут на платформе CMF-B. При этом кроссовер не будет представлен в модельном ряду Dacia.