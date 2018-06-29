Внедорожник стал дороже в июне, о чем сообщает аналитическое агентство «Автостат», ссылаясь на результаты проведенного мониторинга цен на новые автомобили.
В РФ на 50 тыс. рублей подорожал внедорожник Chevrolet Tahoe
29.06.2018 15:53
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Теперь автомобиль Chevrolet Tahoe оценен в 3,5 миллиона рублей минимум, что на 50 тысяч рублей больше.
В комплектации LT модель обойдется по цене от 4,2 млн рублей, а топовый вариант теперь имеет ценник 4,7 млн рублей.
Напомним, что старт продаж обновленного Chevrolet Tahoe в России был дан в феврале 2018 года.
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