Обновленную версию седана представят в 2019 году, а пока фотошпионам впервые удалось заметить автомобиль на тестах.
BMW вывела на тесты обновленный седан BMW 7-Series
29.06.2018 15:41
11 0
Тестовый прототип несет на себе камуфляжную пленку, но даже это не мешает рассмотреть изменения. Предполагается, что на тестировании была замечена версия M760i.
У автомобиля появится радиаторная решетка в стиле X7, обновленная оптика, а также бамперы.
В салоне, как ожидается, появятся новые сидения, изменится панель приборов, а также будет установлена модернизированная информационно-развлекательная система.
В списке оснащенности седана появятся новые система безопасности и помощи водителю.
Изменений в моторной гамме не ожидается, за исключением вероятного появления нового 4,4-литрового 525-сильного мотора.
Комментарииcomments powered by HyperComments