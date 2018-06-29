BMW вывела на тесты обновленный седан BMW 7-Series

Обновленную версию седана представят в 2019 году, а пока фотошпионам впервые удалось заметить автомобиль на тестах.

Тестовый прототип несет на себе камуфляжную пленку, но даже это не мешает рассмотреть изменения. Предполагается, что на тестировании была замечена версия M760i.

У автомобиля появится радиаторная решетка в стиле X7, обновленная оптика, а также бамперы.

В салоне, как ожидается, появятся новые сидения, изменится панель приборов, а также будет установлена модернизированная информационно-развлекательная система.

В списке оснащенности седана появятся новые система безопасности и помощи водителю.

Изменений в моторной гамме не ожидается, за исключением вероятного появления нового 4,4-литрового 525-сильного мотора.