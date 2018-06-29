Ранее гоночный автомобиль Porsche 919 Hybrid Evo победил в «Ле-Мане», а теперь он смог побить рекорд «Северной петли». Последний рекорд продержался 35 лет.
Porsche 919 Hybrid Evo установил абсолютный рекорд Нюрбургринга
29.06.2018 15:17
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Новый абсолютный рекорд был установлен Porsche 919 Hybrid Evo под управлением пилота Тимо Бернхарда. 20,8 километров трассы автомобиль преодолел за 5 минут и 19,546 секунды, а средняя скорость движения составила 234 км/ч.
Предыдущий рекорд был 35 лет назад, а в новом рекорде машина проехала на 51 секунду быстрее.
В Porsche 919 Hybrid Evo была установлена установка с 740-сильным турбированным мотором с четырьмя цилиндрами и электродвигатель.
Суммарная отдача установки составляет 1 160 лошадиных сил.
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