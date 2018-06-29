Porsche 919 Hybrid Evo установил абсолютный рекорд Нюрбургринга

Ранее гоночный автомобиль Porsche 919 Hybrid Evo победил в «Ле-Мане», а теперь он смог побить рекорд «Северной петли». Последний рекорд продержался 35 лет.

Новый абсолютный рекорд был установлен Porsche 919 Hybrid Evo под управлением пилота Тимо Бернхарда. 20,8 километров трассы автомобиль преодолел за 5 минут и 19,546 секунды, а средняя скорость движения составила 234 км/ч.

Предыдущий рекорд был 35 лет назад, а в новом рекорде машина проехала на 51 секунду быстрее.

В Porsche 919 Hybrid Evo была установлена установка с 740-сильным турбированным мотором с четырьмя цилиндрами и электродвигатель.

Суммарная отдача установки составляет 1 160 лошадиных сил.