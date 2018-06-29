Сегодня агентство «Auto-Dealer-СПб» опубликовало данные по продажам новые автомобилей в Санкт-Петербурге за период январь-май 2018 года.

Так, в Петербурге с начала 2018 года продали более 60 тыс. автомобилей, а этот показатель в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос на 23%.

Только в мае на рынке Северной столицы было реализовано более 13 тысяч автомобилей, что на 21% больше. Самой востребованной маркой на рынке является Hyundai, которая с начала года продала 7,7 тыс. автомобилей, что на 36% больше.

Второй результат показал бренд KIA, дилеры которого продали 6,4 тыс. машин, что на 33% больше. Третье место по популярности в Петербурге оказалось за Lada – 6,1 тыс. авто, +29%.