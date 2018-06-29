Уникальное купе было создано специалистами дизайн-студии и компании в честь 50-летия самой модели и кузовного ателье.
Представлено уникальное купе Nissan GT-R50 от ателье Italdesign
29.06.2018 12:24
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За основу уникальной версии купе взяли серийный Nissan GT-R Nismo, которому изменили внешность, салон и даже модернизировали двигатель.
Теперь на кузове можно увидеть золотую вставку, а впереди появились узкие светодиодные фары. В задней части есть двойные круглые фонари, а также у модели появилось массивное регулируемое антикрыло и особые колесные диски размером 21 дюйм.
В салоне также есть золотые элементы, а в отделке использовались дорогие материалы. В движение уникальную версию будет приводить доработанный 3,8-литровый агрегат V6, который работая в паре с шестискоростным роботом выдаст 720 лошадиных сил мощности.
Кроме этого, в купе появилась обновленная подвеска и были усилены тормоза.
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