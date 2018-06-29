Представлено уникальное купе Nissan GT-R50 от ателье Italdesign

Уникальное купе было создано специалистами дизайн-студии и компании в честь 50-летия самой модели и кузовного ателье.

За основу уникальной версии купе взяли серийный Nissan GT-R Nismo, которому изменили внешность, салон и даже модернизировали двигатель.

Теперь на кузове можно увидеть золотую вставку, а впереди появились узкие светодиодные фары. В задней части есть двойные круглые фонари, а также у модели появилось массивное регулируемое антикрыло и особые колесные диски размером 21 дюйм.

В салоне также есть золотые элементы, а в отделке использовались дорогие материалы. В движение уникальную версию будет приводить доработанный 3,8-литровый агрегат V6, который работая в паре с шестискоростным роботом выдаст 720 лошадиных сил мощности.

Кроме этого, в купе появилась обновленная подвеска и были усилены тормоза.