Купе Challenger SRT Hellcat Redeye получило технологии от Demon

Американский автопроизводитель представил обновленную версию своего купе Challenger SRT Hellcat, которое получило приставку к названию Redeye и технологии от Demon.

В отличие от предшественника автомобиль теперь оснащен доработанным двигателем, а также имеет технологии и некоторые компоненты от Challenger SRT Demon.

Последний как известно был выпущен ограниченным тиражом и больше не производится. Этот автомобиль получил 850-сильный двигатель.

Под капотом обновленного Challenger SRT Hellcat установлен 6,2-литровый компрессорный двигатель с восемью цилиндрами.

Его мощность теперь составляет 808 лошадиных сил, а показатель крутящего момента равен 958 Нм. В паре с силовой установкой работает восьмискоростной автомат.

Двигатель получил 25 обновлений, в том числе и приводный нагнетатель объёмом 2,7 литра. Разгон купе от 0 до 100 км/ч будет осуществляться за 3,4 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 327 км/ч.