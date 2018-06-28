Стартап DSD Design & Motorsport из Испании вместе со студентами из Политехнического университета Валенсии создали макет нового внедорожника.

Этот внедорожник имеет брутальный дизайн и получил название Golem. Как стало известно, 710-сильный внедорожник DSD Golem отправят в производство, правда выпустят его ограниченным тиражом.

Сейчас сообщается, что всего будет выпущено 30 внедорожников. Модель с необычным дизайном будет приводится в движение восьмицилиндровым двигателем, который работая в паре с восьмискоростным автоматом выдаст 710 лошадиных сил мощности.

DSD Golem будет оснащен системой полного привода и получит несколько различных модификаций, первой из которых окажется пикап.