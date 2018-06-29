В Россию приедет удлиненная версия Volkswagen Tiguan Allspace

Удлиненная или семиместная версия кроссовера Volkswagen Tiguan с приставкой к названию Allspace уже продается, а впервые модель была представлена в марте прошлого года.

Как стало известно журналистам «Российской Газеты», удлиненная версия кроссовера доберется до российского рынка, правда пока никаких точных сроков выхода автомобиля не приводят.

Напомним, что удлинённый Volkswagen Tiguan Allspace создавался на базе второго поколения кроссовера, который сейчас предлагается в России.

В отличие от последнего длина и колесная база автомобиля была увеличена и показатели составляют 4 701 и 2 787 мм соответственно. Третий ряд сидений для Volkswagen Tiguan Allspace предлагается опционально.