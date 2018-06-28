У 75-летнего британца обнаружили 600-сильный Volkswagen Golf R

На YouTube-канале LivingLifeFast рассказали о 75-летнем пенсионере, у которого нашли очень мощный Volkswagen Golf R.

Пенсионер из Великобритании ездит на Volkswagen Golf R, оснащенном двухлитровым двигателем с экспериментальным турбокопрессором.

Мощность силовой установки составляет 600 лошадиных сил. Чтобы увеличить мощность мотора был установлен турбокомпрессор Turbonetics и модернизированной топливный насос.

Относительно турбокомпрессора сообщается, что он пока носит статут прототипа и пока не устанавливается в серийные машины.

Динамические характеристики автомобиля не сообщаются.