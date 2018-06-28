Alfa Romeo прекращает продажи спортивного купе 4C‍

В следующем году модельный ряд Alfa Romeo потеряет сократится за счет купе 4C‍, которое сейчас пользуется крайне низким спросом.

Руководство компании намерено прекратить продажи купе Alfa Romeo 4C, при этом открытая версия останется, но она подорожает на тысячу долларов и будет доступна за $66 900.

В 2018 году за первые пять месяцев Alfa Romeo 4C в США разошлась тиражом в количестве 95 единиц, при этом продажи конкурирующих моделей остались на прежнем уровне.

В Европе тоже отмечается падение спроса на Alfa Romeo 4C. По прогнозам в 2018 году будет продано менее 500 единиц спорткара.

Стоит отметить, что Alfa Romeo до 2022 года может выпустить несколько новых кроссоверов, новое купе и среднемоторный суперкар.