В следующем году модельный ряд Alfa Romeo потеряет сократится за счет купе 4C, которое сейчас пользуется крайне низким спросом.
Alfa Romeo прекращает продажи спортивного купе 4C
28.06.2018 18:37
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Руководство компании намерено прекратить продажи купе Alfa Romeo 4C, при этом открытая версия останется, но она подорожает на тысячу долларов и будет доступна за $66 900.
В 2018 году за первые пять месяцев Alfa Romeo 4C в США разошлась тиражом в количестве 95 единиц, при этом продажи конкурирующих моделей остались на прежнем уровне.
В Европе тоже отмечается падение спроса на Alfa Romeo 4C. По прогнозам в 2018 году будет продано менее 500 единиц спорткара.
Стоит отметить, что Alfa Romeo до 2022 года может выпустить несколько новых кроссоверов, новое купе и среднемоторный суперкар.
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