Российские аналитики из «Автостат» опубликовали данные по продажам люксовых автомобилей за май 2018 года.

По данным аналитиков, в прошлом месяце россияне приобрели 123 люксовых автомобиля, тогда как за аналогичный период прошлого года было реализовано 118 штук.

Таким образом, продажи люксовых автомобилей в мае в России выросли на 6%.

Все также самой популярной моделью из сегмента люксовых авто остается Mercedes-Benz Maybach S-Class, объём продаж которого составил 56 штук. На втором месте по популярности оказались автомобили компании Bentley.

Продажи этих авто составили 24 ед. В тройке лидеров с результатом 20 штук располагается Maserati. Также на российском рынке было реализовано девять новых Rolls-Royce, шесть Ferrari, пять Lamborghini и три Aston Martin.

Больше всего автомобили люксового сегмента продают в Москве, Подмосковье и Северной столице.