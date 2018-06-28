Модельная линейка суббренда Zotye пополнится лифтбеком

Сегодня в распоряжении китайских автомобильных изданий оказались фотографии нового лифтбека от суббренда Zotye – марки Traum.

Сейчас модельная линейка этого бренда представлена тремя кроссоверами: S70, Meet 3 и Seek 5. Но уже совсем скоро её разбавят лифтбеком.

По предварительным данным, новинка наряду с еще одним новым кроссовером, появится в следующем году на китайском рынке.

На опубликованных фотографиях запечатлены макеты лифтбека, поэтому дизайн серийной модели может отличаться.

В основе лифтбека, как и нового кроссовера, расположится платформа TMA, а вот информации о моторной гамме пока нет.

Предполагается, что автомобиль будет предлагаться в вариантах с обычными ДВС, а также в гибридной и электрической версиях.