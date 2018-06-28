Самую дорогую «Победу» в РФ продают в Краснодаре за 4,5 млн рублей

Легендарной ГАЗ «Победа» в 2018 году исполняется 72 года. Эту модель выпускали с 1946—1958 года и за это время с конвейерной линии сошло свыше 240 тысяч автомобилей разных модификаций.

Несмотря на такой возраст, в России еще можно найти «живые» экземпляры советской легенды.

Специалисты сервиса «Юла» изучили предложения и назвали самые дорогие экземпляры ГАЗ «Победа», которые продают в РФ.

Больше всего объявлений с этой моделью можно встретить в Московской области и в Краснодарском крае, причем самая дорогая машина именно на Кубани, там за нее просят 4,5 млн рублей. Ее выпустили в 1950 году, и за все время она проехала 200 000 км.

Одна из самых старых «Побед» с пробегом в 250 000 км находится в Рязанской области. Эту машину выпустили в 1949 году и за нее просят 150 тысяч рублей.