McLaren представила 600-сильный суперкар McLaren 600LT

Компания McLaren представила новый суперкар 600LT с облегченной карбоновой конструкцией, модернизированными аэродинамическими элементами, а также двигателем с отдачей 600 л.с.

Работали над моделью специалисты подразделения McLaren Special Operations (MSO). Автомобиль получил множество элементов, выполненных из карбона, а его вес составляет 1 247 килограммов.

В сравнении с моделью 570S спорткар получил длину на 7,3 см больше, а вес на 96 кг меньше. В движение McLaren 600LT будет приводится модернизированными битурбированным агрегатом объёмом 3,8 литра.

Его мощность составляет 600 л.с., а показатель крутящего момента – 620 Нм. Динамические характеристики автомобиля не раскрывают. Также не сообщается и точный тираж суперкара, однако известно, что заказы на него начнут принимать в ноябре этого года.