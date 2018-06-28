Самые популярные кроссоверы были названы по результатам продаж за пять месяцев текущего года.
Эксперты назвали самые популярные кроссоверы в Москве и Петербурге
28.06.2018 09:37
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Аналитики агентства «Автостат», назвали самые продаваемые кроссоверы в Москве и Петербурге по результатам проведенного исследования.
Так, стало известно, что в обоих регионах лидерство среди кроссоверов оказалось за Hyundai Creta. В столице России на втором месте по продажам оказался кроссовер Volkswagen Tiguan, который разошелся тиражом в количестве 2 758 штук за период январь-май 2018 года.
В тройку лидеров в Москве вошел KIA Sportage с показателем 2 321 проданный автомобиль.
В Северной столицы второй самой продаваемой моделью является Mitsubishi Outlander с показателем 1 320 штук.
Третий результат показал Volkswagen Tiguan – 1273 проданных кроссовера.
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