Эксперты назвали самые популярные кроссоверы в Москве и Петербурге‍

Самые популярные кроссоверы были названы по результатам продаж за пять месяцев текущего года.

Аналитики агентства «Автостат», назвали самые продаваемые кроссоверы в Москве и Петербурге по результатам проведенного исследования.

Так, стало известно, что в обоих регионах лидерство среди кроссоверов оказалось за Hyundai Creta. В столице России на втором месте по продажам оказался кроссовер Volkswagen Tiguan, который разошелся тиражом в количестве 2 758 штук за период январь-май 2018 года.

В тройку лидеров в Москве вошел KIA Sportage с показателем 2 321 проданный автомобиль.

В Северной столицы второй самой продаваемой моделью является Mitsubishi Outlander с показателем 1 320 штук.

Третий результат показал Volkswagen Tiguan – 1273 проданных кроссовера.