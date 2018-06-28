О проведении новой отзывной кампании информирует Росстандарт. В сообщении ведомства говорится, что Audi в РФ отзывает более 700 автомобилей A4, A5, Q5, А6 и Q5.

В рамках отзыва на сервис отправят 728 автомобилей моделей A4, A5, Q5, А6, которые были проданы на российском рынке в период с 2012 по 2017 год.

В этих автомобилях обнаружили вероятность попадания влаги в электронные компоненты, что может стать причиной перегрева или выхода их строя дополнительного насоса охлаждающей жидкости. Также не исключается, что могут появится локальные оплавления.

В рамках отзыва в таких автомобилях при необходимости заменят дополнительный насос охлаждающей жидкости, а также обновят программное обеспечение.

В 41 автомобиле Audi Q5, которые были реализованы в этом году, обнаружили вероятность неправильного покрытия поршней задних тормозных суппортов.

Из-за этого педаль тормоза может иметь увеличенный ход, а эффективность торможения снижается. Владельцы отзывных автомобилей в ближайшее время получат уведомление о необходимости посетить сервисный центр для проведения бесплатных ремонтных работ.