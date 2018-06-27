70% российского рынка LCV принадлежит отечественным маркам

Такие данные приводят аналитики агентства «Автостат», которые провели исследование рынка LCV за период январь-май 2018 года.

За отчетный период на российском рынке было реализовано 30,5 тыс. новых LCV российских брендом, а это доля в 69,5%. При этом на иномарки приходится 30,5% или 13,4 тыс. автомобили.

Среди иномарок на рынке LCV большей популярностью пользуются модели немецких марок, которые занимают долю 13%.

На втором месте с 9-процентной доле оказались коммерческие автомобили американских брендов, а в тройке лидеров расположились французские LCV.

Еще два процента принадлежит автомобилям итальянских марок. Доля остальных брендов на рынке оказалась менее 2%.