УАЗ «Патриот» начали оснащать новой раздаточной коробкой‍

О том, что УАЗ Патриот получит новую «раздатку» стало известно в прошлом году, когда российский автопроизводитель оформил сертификат на внедорожник с раздаточной коробкой Divgi Warner TZ-94-000-003-A.

Российский внедорожник предлагается с раздаточной коробкой отечественного производства. Она механическая и включается с помощью рычага, а передаточное отношение с этой «раздатки» 1,94. Это собственная разработка УАЗ и сейчас ее предлагают только в комплектации Классик.

Ранее другие комплектации оснащались раздаточной коробкой с электромеханическим управлением от корейской фирмы Dymos.

Управление этой «раздаткой» происходит с помощью «шайбы», через которую осуществляется подключение переднего моста и включение понижающей передачи. Передаточное число корейской раздаточной коробки 2,542:1.

Но весной без какого-либо предупреждения УАЗ начал оснащать Патриот новой раздаточной коробкой от индийской компании Divgi-TTS, которая очень похожа на «раздатку» Dymos, так как в ней тоже используется электропривод. Передаточное число индийской «раздатки» 2,48:1.