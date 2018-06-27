Volvo Car рассматривает возможность производства автомобилей в РФ

Шведский автопроизводитель в России рассматривает возможность выпуска своих автомобилей, о чем рассказал президент российского подразделения компании во время мероприятия, посвященного открытию нового дилерского центра группы «Авилон».

Впрочем, было отмечено, что если продажи автомобилей начнут расти, то есть велика вероятность, что Volvo Car откроет завод на территории РФ.

Стоит отметить, что недавно компания открыла новый завод на территории США. Также заводы марки есть в Швеции, Китае и Бельгии.