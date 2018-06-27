Стали известны самые продаваемые автомобили на европейском рынке по итогам мая текущего года. По данным аналитиков, в мае хэтчбек Dacia Sandero вошел в ТОП-10 европейских бестселлеров.
Хэтчбек Dacia Sandero вошел в ТОП-10 европейских бестселлеров
Отмечается, что росту популярности модели поспособствовали внедорожные версии и новая специальная версия Dacia Sandero Urban Stepway. Последняя стала самой доступной в линейке.
При этом лидерство в Европе, как сообщает компания JATO Dynamics, удерживает хэтчбек Volkswagen Golf, который в мае разошелся тиражом в количестве 40 787 штук, что на 4% меньше.
На второй строчке располагается Renault Clio, который стал популярнее на 2% и был продан в количестве 31 800 штук.
Третий результат у Volkswagen Polo с показателем 28180 единиц, что на 10% меньше. Ford Fiesta и Volkswagen Tiguan вошли в первую пятерку с показателями 22572 и 22064 проданных авто.
В ТОП-10 европейских бестселлеров также оказались:
Dacia Sandero (21520 ед., +4%),
Ford Focus (21331 ед., +27%),
Renault Captur (20839 ед., +26%),
Peugeot 208 (20024 ед., -10%),
Skoda Octavia (19843 ед., -8%).