Стали известны самые продаваемые автомобили на европейском рынке по итогам мая текущего года. По данным аналитиков, в мае хэтчбек Dacia Sandero вошел в ТОП-10 европейских бестселлеров.

Отмечается, что росту популярности модели поспособствовали внедорожные версии и новая специальная версия Dacia Sandero Urban Stepway. Последняя стала самой доступной в линейке.

При этом лидерство в Европе, как сообщает компания JATO Dynamics, удерживает хэтчбек Volkswagen Golf, который в мае разошелся тиражом в количестве 40 787 штук, что на 4% меньше.

На второй строчке располагается Renault Clio, который стал популярнее на 2% и был продан в количестве 31 800 штук.

Третий результат у Volkswagen Polo с показателем 28180 единиц, что на 10% меньше. Ford Fiesta и Volkswagen Tiguan вошли в первую пятерку с показателями 22572 и 22064 проданных авто.

В ТОП-10 европейских бестселлеров также оказались:

Dacia Sandero (21520 ед., +4%),

Ford Focus (21331 ед., +27%),

Renault Captur (20839 ед., +26%),

Peugeot 208 (20024 ед., -10%),

Skoda Octavia (19843 ед., -8%).