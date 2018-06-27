Названы цены на новое поколение седана Toyota Crown

Японский автопроизводитель на домашнем рынке представил новую версию седана Toyota Crown. Это уже пятнадцатая по счету версия, и в этот раз ее построили на платформе TNGA.

При разработке новой Crown ее постоянно тестировали на трассе Нюрбургринга, где была настроена подвеска, и по заявлению автопроизводителя теперь бизнес-седан получил «непревзойденную управляемость».

Toyota Crown при смене платформы стал немного больше в размерах, также модель получила новые моторы и адаптивную подвеску.

В Японии Crown будет доступен с 2,0-литровым 245-сильным турбомотором, который считается базовым. Также дилеры марки предложат гибридные силовые установки на основе 2,5- и 3,5-литровых ДВС.

Мощность гибридной системы с 2,5-литровым двигателем составит 226 л.с. Более мощная версия способна выдать 359 л.с.

Toyota Crown на домашнем рынке в базовой комплектации оснащается системой безопасности Toyota Safety Sense и новой системой Data Communication Modue, которая позволяет автомобилю быть постоянно «на связи» с сервером Toyota и другими авто, которые оснащаются такой системой.

На домашнем рынке Toyota Crown стоит от 4 606 200 иен, что в пересчете составляет около 2,6 млн рублей.