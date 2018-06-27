Renault вывела на тесты московский купе-кроссовер

В распоряжении издания Motor1 оказались первые шпионские фотографии, на которых запечатлен прототип нового кроссовера.

К слову накануне компания Renault в России анонсировала новый кроссовер, предположения о котором сообщались вместе с тизером.

При этом прототип нового купеобразного кроссовера, замеченный на дорогах, может быть той самой новинкой которая была анонсирована вчера в России.

Судя по снимкам основой для купе-кроссовера послужит Renault Kaptur, от которого будут позаимствованы и некоторые дизайнерские решения.

Предполагается, что для российского рынка новинка будет построена на платформе Global Access, используемой в Logan, Duster и Kaptur, а вот для других рынков будет использована платформа CMF-B.

Официальная презентация нового купе-кроссовера состоится в рамках Московского автосалона в августе этого года.