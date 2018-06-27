Прием заказов, а также серийное производство обновленного кроссовера в России стартовало в прошлом месяце.

Сегодня 27 июня российский офис компании объявил о том, что все дилеры Ford в РФ начали продажи обновленного кроссовера EcoSport, который в отличие от предшественника получил новый двигатель, а также комплектацию с автоматической коробкой и полным приводом.

Более подробно об изменениях, комплектациях и ценах портал «ТвоёАвто» сообщал ранее. Напомним, что кроссовер в России стартовал по цене от 959 000 рублей, за топовый вариант с двухлитровым мотором, автоматом и полным приводом попросят 1 229 000 рублей.