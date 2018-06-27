Audi презентовала седан A4 и универсал A4 Avant‍ 2019 модельного года

Сегодня компания Audi рассекретила обновленное семейство A4, в котором слегка обновили внешность и добавили новые опции.

Пока автопроизводитель показал только седан A4 и универсал A4 Avant. Модели относятся к 2019 модельному году и в третьем квартале 2018 года они станут доступны для покупки.

Новые Audi A4 получили более спортивную внешность. Так, у них появились пятиугольные рамки воздухозаборников, измененные бамперы и трапециевидные патрубки выхлопной системы.

Также в обновлённых версиях появилась новая коллекция колесных дисков, которые можно заказать диаметром от 16 до 19 дюймов.

Обновили для семейства и пакет S line. Теперь в него входят декоративные вставки серебристого цвета, спойлер от RS-версии и новый цвет — Turbo Blue.

Также в комплекте S line есть спортивная подвеска и светодиодная оптика. В салоне новинок с этим пакетом добавятся спортивные кресла и карбоновые вставки, а также трехспициевое рулевое колесо.

В Европе обновленные Audi A4 и Audi A4 Avant станут доступны для покупки в третьем квартале 2018 года, а вот когда они появятся в России пока неизвестно.