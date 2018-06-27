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Илон Маск рассказал о новом электрическом пикапе Tesla

Новости
27.06.2018 18:03
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Глава американской компании в своем Twitter сообщил некоторые подробности о новом пикапе.

Пикап, название которой сейчас неизвестно, будет представлен после компактного кроссовера Model Y, а последний дебютирует в следующем году.

Как сообщил Илон Маск, новый пикап Tesla получит полноприводную систему, автопилот и «сумасшедший» крутящий момент.

В начальной комплектации автомобиль будет оснащен установкой с двум электромоторами.

Также в «базовой» версии будет адаптивная пневматическая подвеска. Что касается автопилота, то в списке его функций будет в том числе и автоматическая парковка, а также система кругового обзора.

Ранее Маск рассказывал, что пикап будет по габаритам близок к Ford F-150 или немного больше него.

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