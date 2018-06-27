Глава американской компании в своем Twitter сообщил некоторые подробности о новом пикапе.
Илон Маск рассказал о новом электрическом пикапе Tesla
27.06.2018 18:03
53 0
Пикап, название которой сейчас неизвестно, будет представлен после компактного кроссовера Model Y, а последний дебютирует в следующем году.
Как сообщил Илон Маск, новый пикап Tesla получит полноприводную систему, автопилот и «сумасшедший» крутящий момент.
В начальной комплектации автомобиль будет оснащен установкой с двум электромоторами.
Также в «базовой» версии будет адаптивная пневматическая подвеска. Что касается автопилота, то в списке его функций будет в том числе и автоматическая парковка, а также система кругового обзора.
Ранее Маск рассказывал, что пикап будет по габаритам близок к Ford F-150 или немного больше него.
Эксперты: Электрокары Tesla менее экологичны, чем авто на бензине
Комментарииcomments powered by HyperComments