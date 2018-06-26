PSA официально представила новые Partner, Combo и Berlingo Van‍

Группа PSA представила обновлённые Peugeot Partner, Citroen Berlingo и Opel/Vauxhall Combo. Все эти модели осенью поступят пролажу и благодаря ним концерн намерен завоевать 30% европейского рынка в сегменте легких коммерческих автомобилей.

Заказать обновленные модели Partner, Berlingo и Combo в Европе можно будет в сентябре. Они будут доступны в нескольких вариантах длины кузова: 4,40 и 4,75 метра. Их грузоподъёмность будет от 600 до 1000 кг соответственно. Количество мест в обновленных моделях может быть 2,3 или 5.

Peugeot Partner, Citroen Berlingo и Opel/Vauxhall Combo созданы на платформе EMP2, а их сборка будет осуществляться на двух заводах в Португалии и Испании. Для производства новинок был расширен штат и добавлено по одной смене. В продажу легкие коммерческие автомобили поступят в 100 странах.