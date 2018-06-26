Renault показала новый кроссовер для России

Сегодня компания Renault распространила самый первый тизер, анонсируя выход на российский рынок новой глобальной модели, которая появится сначала в России, а затем и на других рынках.

Ранее производитель анонсировал появление кроссовера из С-сегмента, но при этом ничего о нем не сообщалось. Теперь Renault на тизере показала новый кроссовер для России.

Сам тизер дает небольшое представление о будущей глобальной новинке. Серийная сборка кроссовера, название которого пока не раскрывают, будет налажена на заводе в Москве, где также осуществляется сборка Renault Duster и Kaptur, Nissan Terrano.

Есть предположение, что кроссовер получит купеобразный кузов, а его продажи стартуют не только в России, но и в Бразилии, Китае и Южной Корее.

По неофициальным данным, в основе кроссовера расположится платформа В0, которая используется в Duster и Kaptur, а по габаритам он, вероятно, будет сопоставим с Renault Kaptur или может быть немного крупнее него.

В модельном ряду автомобиль может расположится между Kaptur и Koleos с начальными ценниками 934 000 и 1 829 000 рублей соответственно.