Новый большой кроссовер KIA Telluride начал сбрасывать камуфляж

В Сети опубликовали шпионские фото с новым внедорожником от компании KIA. На новых снимках модель уже несет на себе меньше камуфляжа, что позволяет больше рассмотреть деталей в модели.

Напомним, что предвестник большого кроссовера – концепт Telluride компания представила два года назад. При этом серийная версия должна быть представлена в начале будущего года.

Судя по опубликованным фото у внедорожника в отличие от прототипа будут вертикальные фары вместо горизонтальных у концепта.

По предварительной информации кроссовер создают на платформе с поперечным расположением двигателя и системой переднего привода.

Линейка двигателей, как ожидается, будет представлена в том числе и битурбированным 3,3-литровым мотором с отдачей 370 л.с. KIA Telluride будет представлен в семи- и восьмиместной версиях.