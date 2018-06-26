Mitsubishi на территории Китая проведет презентацию обновленного внедорожника Mitsubishi Pajero уже 1 июля.
Обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero дебютирует 1 июля
26.06.2018 22:14
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Накануне дебюта в распоряжении китайских автомобильных изданий оказалось фотография обновленной модели.
Судя по фото, внедорожник будет обновлен по стандартной схеме – бамперы, решетка радиатора, фары и задние фонари.
При этом изменений в салоне не ожидается, также как и в моторной гамме.
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