Обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero дебютирует 1 июля

Mitsubishi на территории Китая проведет презентацию обновленного внедорожника Mitsubishi Pajero уже 1 июля.

Накануне дебюта в распоряжении китайских автомобильных изданий оказалось фотография обновленной модели.

Судя по фото, внедорожник будет обновлен по стандартной схеме – бамперы, решетка радиатора, фары и задние фонари.

При этом изменений в салоне не ожидается, также как и в моторной гамме.