Спортивный кроссовер Audi SQ8 сфотографировали без камуфляжа

Немецкая марка готовит спортивный вариант своего кроссовера Audi SQ8, который будет оснащен гибридной силовой установкой и дебютирует в следующем году.

Между тем внешность спортивной модели уже рассекретили до премьеры фотошпионы, которым удалось сфотографировать модель без какого-либо камуфляжа.

От обычного кроссовера Audi SQ8 будет отличаться немного видоизмененной решеткой радиатора, уменьшенным клиренсом, а также у автомобиля будет спортивная выхлопная система.

По предварительным данным в силовой установке будет модернизированная версия бензинового шестицилиндрового агрегата и один электродвигатель.

В дальнейшем кроссовер Audi Q8 получит и экстремальную версию Audi RS Q8, в которой будет 680-сильная установка.