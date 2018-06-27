Средний возраст автовладельцев в России составляет 36 лет

Специалисты «АВТОСТАТ» в период с 2015 по 2018 год провели опрос, в котором приняло участие 163 тысячи россиян. Благодаря нему аналитики узнали средний возраст автовладельцев в России.

Также специалисты определили рейтинг марок автомобилей по среднему возрасту их владельцев.

В проведённых опросах принимали участие автовладельцы от 18 до 65 лет. Так, в России средний возраст автовладельца составляет 36 лет, причем в зависимости от марки возраст меняется.

Владельцы, которым 41 год предпочитают автомобили марок SsangYong и Great Wall. 40-летние автовладельцы ездят в России на моделях FIAT и Jeep, а вот 39-летние водители в основном управляют машинами таких марок как Suzuki, Land Rover, Chery и Lifan.

При этом 33-летние остановили свой выбор на Infiniti и BMW, а вот японские марки Honda, Mazda, Subaru предпочитают 34-летние водители. Более старшие владеют машинами марок Toyota, LADA и Audi.

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