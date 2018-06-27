Китайская компания Geely в Китае провела презентацию нового купеобразного седана Geely SL, который на местом рынке будет носить название Binrui, тогда как SL это экспортное название.
Geely представила новый купеобразный седан Geely SL
27.06.2018 04:30
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Автомобиль в модельном ряду расположится между автомобилями GL и Borui. Новинка выполнена в стиле флагманского Geely Borui. Его габариты составляют: 4 680/1 785/1 460 мм.
Расстояние между осями составит 2 670 мм. Моторная гамма седана будет представлена двумя бензиновыми моторами.
Первый будет турбированный объёмом один литр и мощностью 136 лошадиных сил, а второй – турбированный 1,4-литровый агрегат с отдачей 133 л.с.
На китайском рынке Binrui/SL поступит в продажу в третьем квартале, а ближе к старту продаж будут объявлены цены и комплектации.
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