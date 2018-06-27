Geely представила новый купеобразный седан Geely SL

Китайская компания Geely в Китае провела презентацию нового купеобразного седана Geely SL, который на местом рынке будет носить название Binrui, тогда как SL это экспортное название.

Автомобиль в модельном ряду расположится между автомобилями GL и Borui. Новинка выполнена в стиле флагманского Geely Borui. Его габариты составляют: 4 680/1 785/1 460 мм.

Расстояние между осями составит 2 670 мм. Моторная гамма седана будет представлена двумя бензиновыми моторами.

Первый будет турбированный объёмом один литр и мощностью 136 лошадиных сил, а второй – турбированный 1,4-литровый агрегат с отдачей 133 л.с.

На китайском рынке Binrui/SL поступит в продажу в третьем квартале, а ближе к старту продаж будут объявлены цены и комплектации.