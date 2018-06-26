Chevrolet представила 7-местную кросс-версию модели Chevrolet Spin Activ

Американская компания проделала для модели большой рестайлинг и теперь она получила новый передок, салон и материалы, а вот моторы в Spin Activ остались прежние.

В Spin Activ теперь отсутствует на пятой двери запаска, которая стала располагаеться под днищем, также теперь кросс-версия доступна в семиместной комплектации, тогда как ранее такая модификация была только у обычного компактвэна.

Передняя часть Chevrolet Spin Activ после обновления стала выглядеть строже и все благодаря тому, что передок позаимствовали у соплатформенного седана Chevrolet Cobalt, который обновился в конце 2015 года. В салоне обновленного компактвэна появилась новая панель приборов и руль.

Также была изменена ткань на креслах. В продаже обновленный Spin Activ появится в июле, позже в продажу поступит и обычная версия.

Комплектоваться Spin Activ и Spin будет 1,8-литровым мотором мощностью 106 л.с. Пару ему может составить механическая или автоматическая коробка передач. Цены и комплектации на рестайлинговые версии компактвэнов будут объявлены позже.