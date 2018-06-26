725-сильный Aston Martin DBS Superleggera рассекречен до премьеры

Спортивное купе до премьерного показа оказалось полностью рассекречено. Компания опубликовала партию официальных фото и подробности о новинке.

При создании спорткупе Aston Martin DBS Superleggera специалисты компании сделали отсыл к оригинальному DBS 1967 года, использовав Superleggera в названии, а также модель получила экстремальный характер.

В основе Aston Martin DBS Superleggera расположилась алюминиевая платформа. Вес автомобиля составил 1 700 кг. В движение автомобиль будет приводится 5,2-литровым мотором V12. Его отдача составляет 725 лошадиных сил, а показатель крутящего момента равен 900 Нм.

В паре с двигателем работает восьмискоростной автомат ZF. Разгон купе до первой сотни будет за 3,4 секунды.

В списке оснащенности модели будет заниженная адаптивная подвеска, выхлопная система с регулируемыми заслонками, карбон-керамические тормозные диски, а также механический самоблокирующийся дифференциал.

Стоимость Aston Martin DBS Superleggera составит 300 тысяч долларов минимум или 18,9 миллиона рублей.