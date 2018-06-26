Audi отменила презентацию электрического кроссовера Audi e-Tron

Презентация кроссовера с электрической силовой установкой должна была состояться в Барселоне 30 августа, однако в компании сообщили, что отменили это мероприятие.

Как сообщается, причиной отмены презентации кроссовера Audi e-Tron являются «организационные» проблемы.

Новые сроки презентации автомобиля не озвучивают, однако есть предположение, что дебют новинки будет проходить на территории США.

При этом, некоторые источники утверждают, что причиной отмены презентации электрического кроссовера является недавний арест главы Audi Руперта Штадлера.

Напомним, что Audi e-Tron в модельном ряду будет располагаться между автомобилями Q5 и Q7. В качестве конкурентов называют Jaguar I-Pace и Tesla Model X.

Ожидается, что стоимость Audi e-Tron составит около 66 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что электрокроссовер Audi e-tron будет заряжаться быстрее Tesla.