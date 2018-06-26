Внедорожник Chevrolet Niva с 1 июля снова подорожает

С 1 июля в России снова подражает внедорожник Chevrolet Niva. Компания GM-АВТОВАЗ увеличит стоимость всех комплектаций популярной модели, причем минимальное повышение составит 15 тысяч рублей.

На эту сумму подорожают комплектации L, LC, LE и LE Камуфляж, версии GL, GLC, LE+ и LE+ Камуфляж с 1 июля в дилерских центрах станут дороже на 17 тысяч рублей.

Таким образом, самая доступная Chevrolet Niva будет стоить 623 000 рублей. Сейчас за базовую версию внедорожника просят 608 000 рублей.

Самая дорогая версия «Шевроле Нивы» с 1 июля будет стоить 780 500 рублей. Как объяснили в офисе GM-АВТОВАЗ, подорожание Chevrolet Niva связано с внешними факторами, но какими не сообщатся, а скорее всего это произошло из-за колебания курсов валют.