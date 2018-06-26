Renault показал первое тизерное изображение нового кроссовера для РФ

Ранее уже сообщалось, что производитель выпустить в России новый кроссовер, причем тогда сообщалось, что это будет кроссовер из сегмента С.

Сегодня был опубликован первый тизер, а также некоторые подробности. В частности, уже известно, что новинка должна стать прорывом в массовом сегменте.

В модели будут инновационные решения, а Россия станет первой страной в мире, где стартуют продажи и производство автомобиля.

Новый кроссовер будет глобальной моделью, а его производство будет налажено на предприятии Renault в Москве. Официальная презентация новинки от Renault состоится в рамках Московского автосалона в августе.