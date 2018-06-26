Мара Багдасарян решила продать свой Mercedes-Benz‍

Мара Багдасарян решила избавится от своего купе Mercedes-Benz S63 AMG. За эту машину она попросила 7,5 миллионов рублей.

Скандально известная девушка после того как ее пожизненно лишили водительских прав, в instagram опубликовала фотографию своего премиального купе и заявила, что хочет его продать.

Mercedes-Benz S63 AMG относится к лимитированной серии Edition 1 2015 года выпуска. По заявлению Багдасарян купе проехало 47 тысяч километров.

Специалисты уже отметили, что выставленный на продажу автомобиль стоит значительно выше рыночной стоимости.

Стоит отметить, что в пакет Edition 1 входит оптика с кристаллами Swarowski, система ночного видения и вставки в салоне из натурального дерева дорогих пород.