Ульяновский автомобильный завод подготовит специальную версию своего внедорожника УАЗ Патриот. Спецверсия посвящена ЧМ-2018 и уже доступна для покупки.

Между тем, сообщается, что в РФ активно покупают «футбольный» внедорожник УАЗ «Патриот» и за весь период продаж уже оформлено порядка 300 заказов.

При этом отмечается, что сначала наибольший спрос был на версию внедорожника в рыжем цвете, но позже появился спрос и на модель в зеленом цвете кузова.

Спрос на «футбольную» версию уже превышает предложение, но сообщается, что со всеми заказами пока справляются и отгрузки осуществляются вовремя.

Напомним, что старт продаж спецверсии был дан в мае. Стоимость внедорожника в спецверсии составляет 1 039 990 рублей. При этом в июне при покупке автомобиля действует скидка в размере 70 тысяч рублей.