В РФ стартовали продажи внедорожников Jeep Grand Cherokee Trailhawk‍

Российское подразделение компании Jeep объявило стоимость и начало продажи Jeep Grand Cherokee Trailhawk, который будет отличаться расширенным списком доступного оборудования. В пресс-службе компании сообщили, что Jeep Grand Cherokee Trailhawk для России оценили в 3 760 000 рублей.

Еще более внедорожная версия автомобиля будет отличаться 18-дюймовыми покрышками Goodyear Adventure с кевларовыми усилителями, новой облицовкой передней части, красными буксирными крюками, а также наклейками и серыми вставками.

В начальной комплектации внедорожник получил стальную защиту днища спереди и сзади, а опционально предложат защиту порогов.

В салоне есть эмблема Trailhawk, сидения и двери с отделкой черной кожи и замшевыми вставками, красная прострочка, 8,4-дюймовый экран Uconnect. Кроме этого, в списке оснащенности внедорожника есть пневматическая подвеска Quadra-Lift, которая в верхнем положении обеспечит клиренс 275 мм.

Угол наезда у Jeep Grand Cherokee 29,8 градуса, угол продольной проходимости — 27,1 градуса, а угол заднего свеса — 22,8 градуса.

В движение Jeep Grand Cherokee Trailhawk приводится шестицилиндровым двигателем объёмом 3,6 литра, который работая в паре с восьмискоростным автоматом выдает 286 л.с.